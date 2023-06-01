Каталог компаній
Zilliz
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Zilliz Зарплати

Зарплата Zilliz варіюється від $120,000 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $423,870 для Кадрові ресурси на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Zilliz. Останнє оновлення: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Інженер-програміст
Median $120K
Кадрові ресурси
$424K
Рекрутер
$208K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Zilliz - це Кадрові ресурси at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $423,870. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Zilliz складає $207,955.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Zilliz

Схожі компанії

  • Netflix
  • SoFi
  • Lyft
  • Airbnb
  • Spotify
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси