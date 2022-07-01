Каталог компаній
Zilliant
Zilliant Зарплати

Зарплата Zilliant варіюється від $98,980 загальної компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому рівні до $171,638 для Успіх клієнтів на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Zilliant. Останнє оновлення: 11/14/2025

Бізнес-аналітик
$99K
Успіх клієнтів
$172K
Інженер-програміст
$165K

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Zilliant - це Успіх клієнтів at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $171,638. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Zilliant складає $165,051.

