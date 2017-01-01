Каталог компаній
Zicom
Основні інсайти
  Поділіться унікальною інформацією про Zicom, яка може бути корисною для інших (наприклад, поради щодо співбесід, вибору команд, унікальна культура тощо).
    • Про компанію

    Zicom is a prominent supplier of electronic security systems with over 25 years of experience, specializing in innovative CCTV and surveillance products tailored for both home and business security.

    http://www.zicom.com
    Веб-сайт
    1994
    Рік заснування
    600
    Кількість працівників
    $100M-$250M
    Орієнтовний дохід
    Головний офіс

