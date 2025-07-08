ZestMoney Зарплати

Зарплата ZestMoney варіюється від $25,280 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $114,270 для Венчурний капіталіст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників ZestMoney . Останнє оновлення: 10/18/2025