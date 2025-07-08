Каталог компаній
ZestMoney Зарплати

Зарплата ZestMoney варіюється від $25,280 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $114,270 для Венчурний капіталіст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників ZestMoney. Останнє оновлення: 10/18/2025

Інженер-програміст
Median $25.3K
Продукт-менеджер
$44.8K
Венчурний капіталіст
$114K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в ZestMoney - це Венчурний капіталіст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $114,270. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в ZestMoney складає $44,770.

