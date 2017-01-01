Каталог компаній
Zeno Health
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
Основні інсайти
  • Поділіться унікальною інформацією про Zeno Health, яка може бути корисною для інших (наприклад, поради щодо співбесід, вибору команд, унікальна культура тощо).
    • Про компанію

    ZENO HEALTH01 (zenohealth.com) offers innovative digital health solutions and telemedicine services aimed at improving patient care and operational efficiency for hospitals and healthcare facilities.

    https://zenohealth.com
    Веб-сайт
    2017
    Рік заснування
    5
    Кількість працівників
    $0-$1M
    Орієнтовний дохід
    Головний офіс

    Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

    Підписатися на перевірені пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

    Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

    Рекомендовані вакансії

      Не знайдено рекомендованих вакансій для Zeno Health

    Схожі компанії

    • Uber
    • SoFi
    • PayPal
    • Facebook
    • Roblox
    • Переглянути всі компанії ➜

    Інші ресурси