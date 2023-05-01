Каталог компаній
ZenBusiness Зарплати

Зарплата ZenBusiness варіюється від $105,470 загальної компенсації на рік для Маркетинг на нижньому рівні до $175,000 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників ZenBusiness. Останнє оновлення: 9/2/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $175K

Full-Stack програмний інженер

Аналітик даних
$131K
Маркетинг
$105K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Продукт-менеджер
$154K
Програмний менеджер
$159K
Проєктний менеджер
$150K
Поширені запитання

The highest paying role reported at ZenBusiness is Інженер-програміст with a yearly total compensation of $175,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ZenBusiness is $152,236.

