ZenBusiness Зарплати

Зарплата ZenBusiness варіюється від $105,470 загальної компенсації на рік для Маркетинг на нижньому рівні до $175,000 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників ZenBusiness . Останнє оновлення: 9/2/2025