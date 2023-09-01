Каталог компаній
Zefr
Zefr Зарплати

Зарплата Zefr варіюється від $153,000 загальної компенсації на рік для Продакт-менеджер на нижньому рівні до $180,000 для Інженер-програміст на вищому рівні.

Інженер-програміст
Median $180K
Дейта-сайентист
$161K
Продакт-менеджер
$153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

68 30
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Zefr - це Інженер-програміст з річною загальною компенсацією $180,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Zefr складає $160,800.

Інші ресурси

