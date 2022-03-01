Каталог компаній
Z Holdings
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Z Holdings Зарплати

Зарплата Z Holdings варіюється від $43,619 загальної компенсації на рік для Продакт-дизайнер на нижньому рівні до $74,625 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Z Holdings. Останнє оновлення: 11/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Продакт-дизайнер
$43.6K
Інженер-програміст
$74.6K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Z Holdings - це Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $74,625. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Z Holdings складає $59,122.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Z Holdings

Схожі компанії

  • Zerto
  • FinancialForce
  • Postman
  • Scott Logic
  • Reface
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/z-holdings/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.