Z Holdings Зарплати

Зарплата Z Holdings варіюється від $43,619 загальної компенсації на рік для Продакт-дизайнер на нижньому рівні до $74,625 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Z Holdings . Останнє оновлення: 11/27/2025