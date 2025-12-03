Компенсація Інженер-програміст in United States у Yext варіюється від $148K за year для T2 до $263K за year для T5. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $152K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Yext. Останнє оновлення: 12/3/2025
T2
$148K
$118K
$27.8K
$2K
T3
$160K
$137K
$23K
$147
T4
$192K
$171K
$20.3K
$750
T5
$263K
$200K
$61.6K
$1K
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Yext RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)
