Компенсація Продакт-менеджер in United States у Yext варіюється від $162K за year для T2 до $195K за year для T4. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $150K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Yext. Останнє оновлення: 12/3/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
T2
$162K
$155K
$6.4K
$0
T3
$146K
$132K
$13.3K
$0
T4
$195K
$163K
$32.5K
$0
T5
$ --
$ --
$ --
$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Yext RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)
