Yext
  • Зарплати
  • Бізнес-аналітик

  • Всі зарплати Бізнес-аналітик

Yext Бізнес-аналітик Зарплати

Медіанний пакет компенсації Бізнес-аналітик in United States у Yext становить $92.5K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Yext. Останнє оновлення: 12/3/2025

Медіанний пакет
company icon
Yext
Business Analyst
New York, NY
Загалом за рік
$92.5K
Рівень
-
Базова зарплата
$85K
Stock (/yr)
$7.5K
Бонус
$0
Років у компанії
0 Роки
Років досвіду
1 Рік
Які кар'єрні рівні в Yext?
Останні подання зарплат
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Yext RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Бізнес-аналітик в Yext in United States складає річну загальну компенсацію $135,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Yext для позиції Бізнес-аналітик in United States складає $92,500.

