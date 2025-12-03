Каталог компаній
Yembo Інженер-програміст Зарплати

Середня загальна компенсація Інженер-програміст in United States у Yembo варіюється від $59.5K до $81.2K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Yembo. Останнє оновлення: 12/3/2025

Середня загальна компенсація

$63.7K - $77K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$59.5K$63.7K$77K$81.2K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в Yembo?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Yembo in United States складає річну загальну компенсацію $81,200. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Yembo для позиції Інженер-програміст in United States складає $59,500.

