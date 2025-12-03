Каталог компаній
Yellow Card App
Yellow Card App Інженер-програміст Зарплати

Середня загальна компенсація Інженер-програміст in South Africa у Yellow Card App варіюється від ZAR 465K до ZAR 662K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Yellow Card App. Останнє оновлення: 12/3/2025

Середня загальна компенсація

$30.2K - $34.4K
South Africa
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$26.7K$30.2K$34.4K$37.9K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в Yellow Card App?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Yellow Card App in South Africa складає річну загальну компенсацію ZAR 661,626. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Yellow Card App для позиції Інженер-програміст in South Africa складає ZAR 465,381.

