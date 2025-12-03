Каталог компаній
Середня загальна компенсація Обслуговування клієнтів in Nigeria у Yellow Card App варіюється від NGN 7.58M до NGN 11M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Yellow Card App. Останнє оновлення: 12/3/2025

Середня загальна компенсація

$5.7K - $6.6K
Nigeria
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$5K$5.7K$6.6K$7.3K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в Yellow Card App?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Обслуговування клієнтів в Yellow Card App in Nigeria складає річну загальну компенсацію NGN 10,995,411. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Yellow Card App для позиції Обслуговування клієнтів in Nigeria складає NGN 7,576,669.

Інші ресурси

