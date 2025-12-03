Каталог компаній
YCH Group
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Проєкт-менеджер

  • Всі зарплати Проєкт-менеджер

YCH Group Проєкт-менеджер Зарплати

Середня загальна компенсація Проєкт-менеджер in Indonesia у YCH Group варіюється від IDR 296.03M до IDR 429.6M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації YCH Group. Останнє оновлення: 12/3/2025

Середня загальна компенсація

$20.4K - $23.7K
Indonesia
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$18K$20.4K$23.7K$26.1K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 3 більше Проєкт-менеджер заявок в YCH Group щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата


Внести дані
Які кар'єрні рівні в YCH Group?

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Проєкт-менеджер пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Проєкт-менеджер в YCH Group in Indonesia складає річну загальну компенсацію IDR 429,604,673. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в YCH Group для позиції Проєкт-менеджер in Indonesia складає IDR 296,030,110.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для YCH Group

Схожі компанії

  • Google
  • Tesla
  • Databricks
  • Netflix
  • Facebook
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ych-group/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.