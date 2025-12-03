Каталог компаній
Yara International
Yara International Аналітик кібербезпеки Зарплати

Середня загальна компенсація Аналітик кібербезпеки у Yara International варіюється від R$470K до R$644K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Yara International. Останнє оновлення: 12/3/2025

Середня загальна компенсація

$92.8K - $110K
Brazil
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$85.7K$92.8K$110K$117K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в Yara International?

Найвищий пакет оплати для позиції Аналітик кібербезпеки в Yara International складає річну загальну компенсацію R$643,742. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Yara International для позиції Аналітик кібербезпеки складає R$470,212.

Інші ресурси

