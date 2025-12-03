Каталог компаній
Yanfeng Automotive Interiors
Yanfeng Automotive Interiors Інженер-механік Зарплати

Середня загальна компенсація Інженер-механік in United States у Yanfeng Automotive Interiors варіюється від $67.2K до $92K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Yanfeng Automotive Interiors. Останнє оновлення: 12/3/2025

Середня загальна компенсація

$72.8K - $86.4K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$67.2K$72.8K$86.4K$92K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в Yanfeng Automotive Interiors?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-механік в Yanfeng Automotive Interiors in United States складає річну загальну компенсацію $92,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Yanfeng Automotive Interiors для позиції Інженер-механік in United States складає $67,200.

Інші ресурси

