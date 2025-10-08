Каталог компаній
Yandex
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Backend програмний інженер

  • Belarus

Yandex Backend програмний інженер Зарплати в Belarus

Компенсація Backend програмний інженер in Belarus у Yandex варіюється від BYN 43.4K за year для G14 до BYN 209K за year для G17. Медіанний yearний пакет компенсації in Belarus становить BYN 94K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Yandex. Останнє оновлення: 10/8/2025

Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
G14
(Початковий рівень)
BYN 43.4K
BYN 42.1K
BYN 16.7
BYN 1.3K
G15
BYN 103K
BYN 95.7K
BYN 684.1
BYN 6.2K
G16
BYN 151K
BYN 129K
BYN 173.5
BYN 21.7K
G17
BYN 209K
BYN 169K
BYN 0
BYN 40.7K
BYN 534K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Yandex RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Backend програмний інженер в Yandex in Belarus складає річну загальну компенсацію BYN 209,360. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Yandex для позиції Backend програмний інженер in Belarus складає BYN 84,606.

Інші ресурси