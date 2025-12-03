Каталог компаній
Yale University
Yale University Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in United States у Yale University становить $80K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Yale University. Останнє оновлення: 12/3/2025

Медіанний пакет
company icon
Yale University
Software Engineer
New Haven, CT
Загалом за рік
$80K
Рівень
1
Базова зарплата
$80K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
1 Рік
Які кар'єрні рівні в Yale University?
Останні подання зарплат
Зарплати стажерів

Включені посади

Науковець-дослідник

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Yale University in United States складає річну загальну компенсацію $105,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Yale University для позиції Інженер-програміст in United States складає $65,000.

Схожі компанії

