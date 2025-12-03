Каталог компаній
Yale University
Yale University Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ) Зарплати

Середня загальна компенсація Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ) у Yale University варіюється від $55.8K до $80.9K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Yale University. Останнє оновлення: 12/3/2025

Середня загальна компенсація

$63.2K - $73.4K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$55.8K$63.2K$73.4K$80.9K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в Yale University?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ) в Yale University складає річну загальну компенсацію $80,920. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Yale University для позиції Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ) складає $55,760.

Інші ресурси

