Yadro
Yadro Архітектор рішень Зарплати

Середня загальна компенсація Архітектор рішень in Russia у Yadro варіюється від RUB 7.95M до RUB 11.29M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Yadro. Останнє оновлення: 12/3/2025

Середня загальна компенсація

$116K - $137K
Russia
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$102K$116K$137K$145K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в Yadro?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Архітектор рішень в Yadro in Russia складає річну загальну компенсацію RUB 11,285,277. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Yadro для позиції Архітектор рішень in Russia складає RUB 7,948,760.

Інші ресурси

