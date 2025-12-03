Каталог компаній
XYZ Robotics
XYZ Robotics Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in United States у XYZ Robotics становить $103K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації XYZ Robotics. Останнє оновлення: 12/3/2025

Медіанний пакет
company icon
XYZ Robotics
Software Engineer
New York, NY
Загалом за рік
$103K
Рівень
L3
Базова зарплата
$100K
Stock (/yr)
$2.5K
Бонус
$0
Років у компанії
0 Роки
Років досвіду
2 Роки
Які кар'єрні рівні в XYZ Robotics?
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У XYZ Robotics Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Full-Stack інженер програмного забезпечення

Інженер забезпечення якості (QA) програмного забезпечення

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в XYZ Robotics in United States складає річну загальну компенсацію $132,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в XYZ Robotics для позиції Інженер-програміст in United States складає $102,500.

