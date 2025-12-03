Каталог компаній
Середня загальна компенсація Продакт-менеджер in United Kingdom у XYZ Robotics варіюється від £58.4K до £83.3K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації XYZ Robotics. Останнє оновлення: 12/3/2025

Середня загальна компенсація

$89.4K - $105K
United Kingdom
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$78K$89.4K$105K$111K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У XYZ Robotics Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продакт-менеджер в XYZ Robotics in United Kingdom складає річну загальну компенсацію £83,257. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в XYZ Robotics для позиції Продакт-менеджер in United Kingdom складає £58,351.

Інші ресурси

