Каталог компаній
XPO Logistics
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Дейта-сайентист

  • Всі зарплати Дейта-сайентист

XPO Logistics Дейта-сайентист Зарплати

Медіанний пакет компенсації Дейта-сайентист in United States у XPO Logistics становить $142K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації XPO Logistics. Останнє оновлення: 10/30/2025

Медіанний пакет
company icon
XPO Logistics
Analyst
Ann Arbor, MI
Загалом за рік
$142K
Рівень
L4
Базова зарплата
$123K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$19K
Років у компанії
4 Роки
Років досвіду
12 Роки
Які кар'єрні рівні в XPO Logistics?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Дейта-сайентист пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дейта-сайентист в XPO Logistics in United States складає річну загальну компенсацію $163,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в XPO Logistics для позиції Дейта-сайентист in United States складає $142,000.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для XPO Logistics

Схожі компанії

  • Echo Global Logistics
  • JB Hunt
  • Merrill Lynch
  • EPAM Systems
  • Northrop Grumman
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси