Каталог компаній
Xperi
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Менеджер інженерів-програмістів

  • Всі зарплати Менеджер інженерів-програмістів

Xperi Менеджер інженерів-програмістів Зарплати

Медіанний пакет компенсації Менеджер інженерів-програмістів in India у Xperi становить ₹6.51M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Xperi. Останнє оновлення: 10/29/2025

Медіанний пакет
company icon
Xperi
Software Development Manager
Bengaluru, KA, India
Загалом за рік
₹6.51M
Рівень
SDM 3
Базова зарплата
₹5.21M
Stock (/yr)
₹521K
Бонус
₹781K
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
15 Роки
Які кар'єрні рівні в Xperi?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Xperi RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Менеджер інженерів-програмістів пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер інженерів-програмістів в Xperi in India складає річну загальну компенсацію ₹8,303,372. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Xperi для позиції Менеджер інженерів-програмістів in India складає ₹6,853,645.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Xperi

Схожі компанії

  • Republic Services
  • Cerner
  • Sprint
  • Best Buy
  • Citizens
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси