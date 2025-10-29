Каталог компаній
Xperi Продакт-менеджер Зарплати

Середня загальна компенсація Продакт-менеджер in Germany у Xperi варіюється від €92.9K до €130K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Xperi. Останнє оновлення: 10/29/2025

Середня загальна компенсація

€101K - €122K
Germany
Поширений діапазон
Можливий діапазон
€92.9K€101K€122K€130K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Xperi RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продакт-менеджер в Xperi in Germany складає річну загальну компенсацію €129,796. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Xperi для позиції Продакт-менеджер in Germany складає €92,872.

