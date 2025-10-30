Каталог компаній
XPENG Motors 小鹏汽车
Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in United States у XPENG Motors 小鹏汽车 становить $300K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації XPENG Motors 小鹏汽车. Останнє оновлення: 10/30/2025

Медіанний пакет
company icon
XPENG Motors 小鹏汽车
Software Engineer
Los Angeles - Orange County
Загалом за рік
$300K
Рівень
L5
Базова зарплата
$200K
Stock (/yr)
$100K
Бонус
$0
Років у компанії
2-4 Роки
Років досвіду
5-10 Роки
Які кар'єрні рівні в XPENG Motors 小鹏汽车?
Останні подання зарплат
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У XPENG Motors 小鹏汽车 RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в XPENG Motors 小鹏汽车 in United States складає річну загальну компенсацію $430,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в XPENG Motors 小鹏汽车 для позиції Інженер-програміст in United States складає $280,000.

