Середня загальна компенсація Продажі in Netherlands у XPENG Motors 小鹏汽车 варіюється від €43.4K до €60.4K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації XPENG Motors 小鹏汽车. Останнє оновлення: 10/30/2025

Середня загальна компенсація

€46.5K - €54.7K
Netherlands
Поширений діапазон
Можливий діапазон
€43.4K€46.5K€54.7K€60.4K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У XPENG Motors 小鹏汽车 RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продажі в XPENG Motors 小鹏汽车 in Netherlands складає річну загальну компенсацію €60,402. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в XPENG Motors 小鹏汽车 для позиції Продажі in Netherlands складає €43,366.

