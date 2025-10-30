Середня загальна компенсація Продажі in Netherlands у XPENG Motors 小鹏汽车 варіюється від €43.4K до €60.4K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації XPENG Motors 小鹏汽车. Останнє оновлення: 10/30/2025
Середня загальна компенсація
Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У XPENG Motors 小鹏汽车 RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)