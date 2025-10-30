Каталог компаній
XPENG Motors 小鹏汽车
XPENG Motors 小鹏汽车 Продакт-дизайнер Зарплати

Середня загальна компенсація Продакт-дизайнер in United States у XPENG Motors 小鹏汽车 варіюється від $90.3K до $128K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації XPENG Motors 小鹏汽车. Останнє оновлення: 10/30/2025

Середня загальна компенсація

$103K - $122K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$90.3K$103K$122K$128K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У XPENG Motors 小鹏汽车 RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продакт-дизайнер в XPENG Motors 小鹏汽车 in United States складає річну загальну компенсацію $128,256. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в XPENG Motors 小鹏汽车 для позиції Продакт-дизайнер in United States складає $90,337.

