Середня загальна компенсація Апаратний інженер in China у XPENG Motors 小鹏汽车 варіюється від CN¥245K до CN¥348K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації XPENG Motors 小鹏汽车. Останнє оновлення: 10/30/2025

Середня загальна компенсація

CN¥279K - CN¥330K
China
Поширений діапазон
Можливий діапазон
CN¥245KCN¥279KCN¥330KCN¥348K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У XPENG Motors 小鹏汽车 RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Апаратний інженер в XPENG Motors 小鹏汽车 in China складає річну загальну компенсацію CN¥348,473. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в XPENG Motors 小鹏汽车 для позиції Апаратний інженер in China складає CN¥245,446.

