  Зарплати
  Менеджер інженерів-програмістів

  • Всі зарплати Менеджер інженерів-програмістів

XP Менеджер інженерів-програмістів Зарплати

Медіанний пакет компенсації Менеджер інженерів-програмістів in Brazil у XP становить R$590K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації XP. Останнє оновлення: 10/29/2025

Медіанний пакет
company icon
XP
Software Engineering Manager
Sao Paulo, SP, Brazil
Загалом за рік
R$590K
Рівень
L5
Базова зарплата
R$201K
Stock (/yr)
R$0
Бонус
R$390K
Років у компанії
2-4 Роки
Років досвіду
11+ Роки
Які кар'єрні рівні в XP?
Block logo
+R$318K
Robinhood logo
+R$488K
Stripe logo
+R$110K
Datadog logo
+R$192K
Verily logo
+R$121K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Внести дані

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер інженерів-програмістів в XP in Brazil складає річну загальну компенсацію R$1,053,824. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в XP для позиції Менеджер інженерів-програмістів in Brazil складає R$533,017.

Інші ресурси