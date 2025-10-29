Каталог компаній
Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Brazil у XP становить R$112K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації XP. Останнє оновлення: 10/29/2025

Медіанний пакет
company icon
XP
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Загалом за рік
R$112K
Рівень
L3
Базова зарплата
R$79.2K
Stock (/yr)
R$0
Бонус
R$32.8K
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
3 Роки
Які кар'єрні рівні в XP?
Останні подання зарплат
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в XP in Brazil складає річну загальну компенсацію R$340,295. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в XP для позиції Інженер-програміст in Brazil складає R$115,363.

