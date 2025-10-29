Каталог компаній
Xilinx
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Менеджер інженерів-програмістів

  • Всі зарплати Менеджер інженерів-програмістів

Xilinx Менеджер інженерів-програмістів Зарплати

Середня загальна компенсація Менеджер інженерів-програмістів in United States у Xilinx варіюється від $265K до $362K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Xilinx. Останнє оновлення: 10/29/2025

Середня загальна компенсація

$284K - $343K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$265K$284K$343K$362K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 3 більше Менеджер інженерів-програмістів заявок в Xilinx щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Xilinx RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Менеджер інженерів-програмістів пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер інженерів-програмістів в Xilinx in United States складає річну загальну компенсацію $361,920. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Xilinx для позиції Менеджер інженерів-програмістів in United States складає $265,200.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Xilinx

Схожі компанії

  • Intel
  • Marvell
  • CDW
  • OmniVision Technologies
  • Lattice Semiconductor
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси