Компенсація Інженер-програміст in United States у Xilinx варіюється від $153K за year для E3 до $362K за year для E8. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $280K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Xilinx. Останнє оновлення: 10/29/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
E3
$153K
$110K
$32.5K
$10K
E4
$155K
$128K
$16.7K
$10.3K
E5
$170K
$132K
$23.6K
$13.9K
E6
$224K
$158K
$48.8K
$17.3K
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Xilinx RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)