Компенсація Інженер-програміст in United States у Xilinx варіюється від $153K за year для E3 до $362K за year для E8. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $280K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Xilinx. Останнє оновлення: 10/29/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус E3 Software Engineer 1 ( Початковий рівень ) $153K $110K $32.5K $10K E4 Software Engineer 2 $155K $128K $16.7K $10.3K E5 Senior Software Engineer 1 $170K $132K $23.6K $13.9K E6 Senior Software Engineer 2 $224K $158K $48.8K $17.3K Переглянути 4 Більше рівнів

Останні подання зарплат

Графік Вестингу Основний 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій RSU У Xilinx RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 3rd - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 4th - РІК ( 25.00 % щорічно )

Який графік вестингу в Xilinx ?

