Xilinx
Xilinx Інженер-програміст Зарплати

Компенсація Інженер-програміст in United States у Xilinx варіюється від $153K за year для E3 до $362K за year для E8. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $280K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Xilinx. Останнє оновлення: 10/29/2025

Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
E3
Software Engineer 1(Початковий рівень)
$153K
$110K
$32.5K
$10K
E4
Software Engineer 2
$155K
$128K
$16.7K
$10.3K
E5
Senior Software Engineer 1
$170K
$132K
$23.6K
$13.9K
E6
Senior Software Engineer 2
$224K
$158K
$48.8K
$17.3K
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Xilinx RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Xilinx in United States складає річну загальну компенсацію $361,667. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Xilinx для позиції Інженер-програміст in United States складає $204,000.

