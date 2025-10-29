Каталог компаній
Xilinx
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Маркетинг

  • Всі зарплати Маркетинг

Xilinx Маркетинг Зарплати

Середня загальна компенсація Маркетинг in United States у Xilinx варіюється від $252K до $345K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Xilinx. Останнє оновлення: 10/29/2025

Середня загальна компенсація

$273K - $324K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$252K$273K$324K$345K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 2 більше Маркетинг заявок в Xilinx щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Xilinx RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Маркетинг пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Маркетинг в Xilinx in United States складає річну загальну компенсацію $345,111. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Xilinx для позиції Маркетинг in United States складає $252,081.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Xilinx

Схожі компанії

  • Intel
  • Marvell
  • CDW
  • OmniVision Technologies
  • Lattice Semiconductor
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси