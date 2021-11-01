Xiaomi Зарплати

Зарплата Xiaomi варіюється від $19,587 загальної компенсації на рік для Аналітик з кібербезпеки на нижньому рівні до $522,375 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Xiaomi . Останнє оновлення: 9/11/2025