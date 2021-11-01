Каталог компаній
Xiaomi
Xiaomi Зарплати

Зарплата Xiaomi варіюється від $19,587 загальної компенсації на рік для Аналітик з кібербезпеки на нижньому рівні до $522,375 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Xiaomi. Останнє оновлення: 9/11/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $43.6K
Бухгалтер
$49.8K
Менеджер бізнес-операцій
$124K

Розвиток бізнесу
$106K
Обслуговування клієнтів
$24.1K
Інженер з апаратного забезпечення
$56.5K
Маркетинг
$197K
Продукт-менеджер
$69.8K
Проєктний менеджер
$45.3K
Продажі
$51.3K
Аналітик з кібербезпеки
$19.6K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$522K
Архітектор рішень
$236K
Технічний програмний менеджер
$47.1K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Xiaomi - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $522,375. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Xiaomi складає $53,899.

