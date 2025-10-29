Каталог компаній
Xero
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • ЮІкс-дослідник

  • Всі зарплати ЮІкс-дослідник

Xero ЮІкс-дослідник Зарплати

Середня загальна компенсація ЮІкс-дослідник in Australia у Xero варіюється від A$87.7K до A$120K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Xero. Останнє оновлення: 10/29/2025

Середня загальна компенсація

A$93.9K - A$113K
Australia
Поширений діапазон
Можливий діапазон
A$87.7KA$93.9KA$113KA$120K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 2 більше ЮІкс-дослідник заявок в Xero щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата

Block logo
+A$89.3K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.8K
Datadog logo
+A$53.9K
Verily logo
+A$33.9K
Don't get lowballed

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Xero Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені ЮІкс-дослідник пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції ЮІкс-дослідник в Xero in Australia складає річну загальну компенсацію A$119,644. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Xero для позиції ЮІкс-дослідник in Australia складає A$87,670.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Xero

Схожі компанії

  • Ciena
  • Global Payments
  • Limelight Networks
  • Meltwater
  • Cognizant
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси