Середня загальна компенсація Загальна винагорода in United States у Xero варіюється від $208K до $295K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Xero. Останнє оновлення: 10/29/2025

Середня загальна компенсація

$235K - $268K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$208K$235K$268K$295K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Xero Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Загальна винагорода в Xero in United States складає річну загальну компенсацію $295,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Xero для позиції Загальна винагорода in United States складає $207,500.

