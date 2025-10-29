Каталог компаній
Xero Архітектор рішень Зарплати

Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Xero. Останнє оновлення: 10/29/2025

Середня загальна компенсація

A$165K - A$196K
Australia
Поширений діапазон
Можливий діапазон
A$152KA$165KA$196KA$209K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Xero Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Архітектор рішень в Xero in Australia складає річну загальну компенсацію A$208,761. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Xero для позиції Архітектор рішень in Australia складає A$152,486.

