Xero
Xero Менеджер інженерів-програмістів Зарплати

Медіанний пакет компенсації Менеджер інженерів-програмістів in Canada у Xero становить CA$201K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Xero. Останнє оновлення: 10/29/2025

Медіанний пакет
company icon
Xero
Software Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Загалом за рік
CA$201K
Рівень
hidden
Базова зарплата
CA$178K
Stock (/yr)
CA$22.2K
Бонус
CA$0
Років у компанії
5-10 Роки
Років досвіду
11+ Роки
Які кар'єрні рівні в Xero?
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Xero Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер інженерів-програмістів в Xero in Canada складає річну загальну компенсацію CA$232,790. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Xero для позиції Менеджер інженерів-програмістів in Canada складає CA$200,610.

