Середня загальна компенсація Продажі in Singapore у Xero варіюється від SGD 99.1K до SGD 135K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Xero. Останнє оновлення: 10/29/2025

Середня загальна компенсація

SGD 106K - SGD 128K
Singapore
Поширений діапазон
Можливий діапазон
SGD 99.1KSGD 106KSGD 128KSGD 135K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Xero Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продажі в Xero in Singapore складає річну загальну компенсацію SGD 135,199. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Xero для позиції Продажі in Singapore складає SGD 99,068.

