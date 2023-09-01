Xe.com Зарплати

Зарплата Xe.com варіюється від $54,170 загальної компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому рівні до $58,133 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Xe.com . Останнє оновлення: 11/29/2025