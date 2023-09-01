Каталог компаній
Xe.com
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Xe.com Зарплати

Зарплата Xe.com варіюється від $54,170 загальної компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому рівні до $58,133 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Xe.com. Останнє оновлення: 11/29/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Інженер-програміст
Median $58.1K
Бізнес-аналітик
$54.2K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Xe.com - це Інженер-програміст з річною загальною компенсацією $58,133. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Xe.com складає $56,151.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Xe.com

Схожі компанії

  • Uber
  • Google
  • Dropbox
  • Flipkart
  • Coinbase
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/xecom/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.