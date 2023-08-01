Каталог компаній
X1 Card
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

X1 Card Зарплати

Медіанна зарплата X1 Card становить $150,750 для Продакт-дизайнер . Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників X1 Card. Останнє оновлення: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Продакт-дизайнер
$151K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в X1 Card - це Продакт-дизайнер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $150,750. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в X1 Card складає $150,750.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для X1 Card

Схожі компанії

  • PayPal
  • Uber
  • Amazon
  • Roblox
  • Google
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/x1-card/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.