Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Brazil у X-Team становить R$542K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації X-Team. Останнє оновлення: 10/30/2025

Медіанний пакет
company icon
X-Team
Software Engineer
hidden
Загалом за рік
R$542K
Рівень
Senior
Базова зарплата
R$529K
Stock (/yr)
R$0
Бонус
R$13.8K
Років у компанії
0 Роки
Років досвіду
9 Роки
Які кар'єрні рівні в X-Team?
Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в X-Team in Brazil складає річну загальну компенсацію R$621,563. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в X-Team для позиції Інженер-програміст in Brazil складає R$544,213.

