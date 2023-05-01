Wrk Зарплати

Зарплата Wrk варіюється від $69,589 загальної компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому рівні до $109,065 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Wrk . Останнє оновлення: 9/2/2025