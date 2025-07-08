Wrike Зарплати

Зарплата Wrike варіюється від $10,455 загальної компенсації на рік для Технічний письменник на нижньому рівні до $82,867 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Wrike . Останнє оновлення: 9/2/2025