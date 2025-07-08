Каталог компаній
Wrike
Wrike Зарплати

Зарплата Wrike варіюється від $10,455 загальної компенсації на рік для Технічний письменник на нижньому рівні до $82,867 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Wrike. Останнє оновлення: 9/2/2025

Інженер-програміст
Median $82.9K
Аналітик даних
$64.6K
Технічний письменник
$10.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Wrike - це Інженер-програміст з річною загальною компенсацією $82,867. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Wrike складає $64,563.

