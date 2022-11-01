Wrapbook Зарплати

Зарплата Wrapbook варіюється від $106,788 загальної компенсації на рік для Продажі на нижньому рівні до $234,600 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Wrapbook . Останнє оновлення: 9/2/2025