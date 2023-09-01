Каталог компаній
Woundtech
Woundtech Зарплати

Зарплата Woundtech варіюється від $5,213 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $203,975 для Розвиток бізнесу на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Woundtech. Останнє оновлення: 9/2/2025

$160K

Розвиток бізнесу
$204K
Обслуговування клієнтів
$5.2K
Програмний менеджер
$189K

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Woundtech - це Розвиток бізнесу at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $203,975. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Woundtech складає $189,050.

