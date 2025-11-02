Компенсація Менеджер інженерів-програмістів in United States у Workday варіюється від $213K за year для M2 до $510K за year для M5. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $430K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Workday. Останнє оновлення: 11/2/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
M2
$213K
$173K
$33.3K
$6.7K
M3
$300K
$213K
$70K
$17.8K
M4
$406K
$237K
$144K
$25.4K
M5
$510K
$262K
$215K
$32.8K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Workday RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)