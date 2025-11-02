Компенсація Інженер-програміст in United States у Workday варіюється від $139K за year для P1 до $579K за year для P6. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $265K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Workday. Останнє оновлення: 11/2/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
P1
$139K
$120K
$12.7K
$7.2K
P2
$165K
$135K
$21.2K
$8.8K
P3
$222K
$165K
$46.8K
$9.3K
P4
$294K
$205K
$70.6K
$18.1K
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Workday RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)
